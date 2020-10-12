ANAMA: Армения выпустила по Гяндже ракету "Эльбрус"

БАКУ /Trend/ - Осколки ракеты, выпущенной по Гяндже, упали в гористой местности Мингячевира. Сегодня были найдены последние осколки ракеты.

Об этом сказал журналистам в Гяндже директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов, сообщает в понедельник Trend.

"На осколках ракеты надпись 8K-14. Это позволяет сказать, что по Гяндже была выпущена ракета "Эльбрус". Ее длина cоставляет 11,2 метра. Обстреливать такой ракетой мирных жителей военное преступление и акт вандализма", - сказал директор ANAMA.

Отметим, что 11 октября, примерно в 02:00, ракетному обстрелу армянских вооруженных сил подвергся находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине город Азербайджана - Гянджа.

По последним данным, в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли девять мирных жителей, включая четырех женщин. Тяжело ранены 34 мирных жителя, среди которых 16 женщин и 6 детей.

( Текст: Кямаля Сеидова.)

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