Эрдоган призвал ЕС к твердой позиции по территориальной целостности Азербаджана

БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого призвал ЕС продемонстрировать последовательную позицию по вопросу территориальной целостности Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент Эрдоган отметил, что оккупировавшая территории Азербайджана Армения, атаковав сначала расположенный на маршруте прохождения нефтегазовых энергетических линий и транспортных коммуникаций Товузкий район Азербайджана, а затем азербайджанский город Гянджа, создала угрозу для безопасности энергопоставок в Европу.

В ходе беседы стороны обсудили отношения Турция-ЕС, а также региональную проблематику с акцентом на события в Восточном Средиземноморье

Турецкий лидер указал на необходимость оживления отношений между Турцией и ЕС, выполнения Евросоюзом своих обязательств в рамках миграционного соглашения с Анкарой от 18 марта 2016 года, а также обеспечения прогресса по вопросу Таможенного союза и безвизового режима ЕС с Турцией.

Глава государства констатировал, что несмотря на конструктивный подход Турции, Греция продолжает нагнетать напряженность в Восточном Средиземноморье.

Президент Эрдоган добавил, что Анкара ожидает от ЕС конкретных шагов относительно созыва инициированной Турцией конференции по Восточному Средиземноморью.