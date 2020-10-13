Бывший генсек Лиги арабских государств и принц Королевства Саудовская Аравия направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса и принц Королевства Саудовская Аравия Турки Аль Фейсал направили письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В эти дни мы много думаем о Вас и хотели бы поделиться с Вами некоторыми мыслями. Перед Вами стоит такой большой вызов, как защита основных национальных интересов своей страны в чрезвычайно опасных условиях. По опыту мы знаем, что Вы выдержите все давления.

Достигнутые Вами успехи за последние два десятилетия, в том числе личные и национальные достижения, авторитет, завоеванный на международной арене, а также ценная деятельность Международного центра Низами Гянджеви, который доводит Ваши мысли до мира, не могут сравниться ни с чем в мире.

В геополитике все решает время. Нам известно о бездействии Минской группы ОБСЕ, а также о невыполнении на протяжении почти 30 лет резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884.

Но Вы продемонстрировали высокие управленческие способности и терпеливый подход в стратегическом плане. Мы должны довести этот вопрос до внимания Организации Объединенных Наций и привлечь международные структуры для оказания необходимого давления в связи с этим.

Вы сильнее и влиятельнее.

Работая совместно с нашими сопредседателями Вайрой Вике-Фрейбергой, Исмаилом Серагельдином и генеральным секретарем, мы координируем активную поддержку наших членов.

Передаем Вам и народу Азербайджана наши наилучшие пожелания. Наши молитвы с Вами", - говорится в письме.