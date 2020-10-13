Азербайджанская община в Чикаго провела встречу в генконсульстве Турции - Госкомитет
БАКУ / Trend/ - В генконсульстве Турции, находящемся в городе Чикаго (штат Иллинойс, США), была проведена встреча представителей азербайджанской общины, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.
В ходе встречи, состоявшейся с новым генеральным консулом Турции в Чикаго Энгином Туресом и его заместителем Энвером Хусменоглу, обсуждалась ситуация, сложившаяся в Азербайджане после армянской провокации 27 сентября.
Было отмечено, что азербайджанская армия, вынужденная ответить контранступлением на провокацию Армении, воспользовалась правом обеспечить территориальную целостность страны и самооборону народа.
Консул подчеркнул, что Турецкое государство и турецкий народ защищает справедливую позицию Азербайджана и всегда рядом с Азербайджаном.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о путях совместной деятельности азербайджанской и турецкой общин.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева.)