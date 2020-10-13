"Карабах - это Азербайджан!" - баннер в центре Хьюстона

БАКУ /Trend/ - По инициативе живущих за рубежом азербайджанцев во всем мире продолжается кампания "Карабах - это Азербайджан!".

Как сообщили во вторник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, баннер с лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" после Праги, Лондона, Нью-Йорка и Бостона был вывешен в городе Хьюстон, штат Техас.

При организационной поддержке Американо-азербайджанского культурного альянса Хьюстона баннер с лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" был вывешен на мосту центральной автомагистрали города. В течение нескольких часов демонстрации баннера внимание жителей города было привлечено к карабахскому вопросу и азербайджанским реалиям.

(Текст: Турал Гараджаев)