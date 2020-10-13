Армения пытается легализировать использование наемников и террористов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в "парламенте" сепаратистского режима был вынесен на обсуждение "законопроект" о внесении изменений в закон "Об обороне".

Как передает во вторник Trend, законопроект нацелен на упрощение и легализацию участия наемников в боях в Карабахе.

Таким образом, армянская сторона фактически признает привлечение к боевым действиям в Карабахе наемников и пытается создать для этого правовую базу.

Военный эксперт Узеир Джафаров сказал во вторник Trend, что находясь в безвыходном положении, Арутюнян и Пашинян приняли "законопроект" о формировании "профессиональной армии" сепаратистского режима.

"Они хотя легитимизировать участие наемников в боевых действия в Карабахе против Азербайджана. Как будто среди них не было террористов до этого момента!

Теперь они просто хотят перестраховаться, чтобы при обнаружении среди уничтоженных армянских военнослужащих тел террористов им было чем оправдываться", - отметил Джафаров.

(Текст: Турал Гараджаев)