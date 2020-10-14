Отсутствие давления международного сообщества на Армению служит поддержке террористов - депутат

Политика 14 октября 2020 16:32 (UTC+04:00)
Отсутствие давления международного сообщества на Армению служит поддержке террористов - депутат

БАКУ /Trend/ - Безразличие международного сообщества, включая Минскую группу ОБСЕ, к событиям в Гяндже и ракетному обстрелу мирных жителей в других частях Азербайджана, отсутствие объективной политико-правовой оценки инциденту, давления на Армению в конечном итоге служат поддержке террористического государства и терроризма.

Об этом в среду сказал Trend первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Иса Габиббейли.

По его словам, кровавые события, совершенные армянскими палачами в Гяндже, юридически являются преступлением, а с точки зрения международного права - террористическим актом.

"То, что Армения является террористическим государством, не является чем-то новым. На протяжении двадцатого века терроризм был основным оружием, которое Армения использовала для достижения своих целей во время событий 1905–1907, 1918–1920, 1946–1948 и, наконец, 1988–1990 годов.

Кровавым преступлениям, совершенным Арменией в Нагорном Карабахе, в том числе и в Ходжалы, есть только одно название - терроризм! Зверства, совершенные на днях армянскими вандалами в городе Гянджа, являются продолжением армянского терроризма. В первую очередь ответственность за эти бесчеловечные террористические акты несут премьер-министр Армении Никол Пашинян и окружающая криминальная хунта, отряд чиновников. Считаю, что Пашинян и его преступная группировка должны ответить перед международным судом", - добавил Иса Габиббейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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