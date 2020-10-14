В результате армянского обстрела серьезно пострадала церковь в Гяндже - настоятель

БАКУ /Trend/ - Нападение ВС Армении на мирное население Азербайджана является террористическим актом, военным преступлением. Я осуждаю эту агрессию. Военные сражаются на поле боя, а террористы атакуют мирных жителей.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал настоятель церкви Александра Невского в Гяндже Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви Варфоломей (Денис) Сотников.

Он сообщил, что осуждает нападение Армения на второй по величине город Азербайджана Гянджу, в результате которого погибли дети, женщины и старики.

Отец Варфоломей отметил, что армяне сознательно идут на такие коварные шаги, чтобы спровоцировать Азербайджан.

"Наш Президент Ильхам Алиев - очень мудрый политик. Он ведет людей к победе и призывает их на правильный путь. В наших молитвах сегодня мы пожелали мира во всем мире, освобождения наших оккупированных земель и почтили память скончавшихся мирных жителей. Карабах - это наша земля. Хотя я русский по национальности, но родился и вырос в Гяндже. Гянджа - мой родной город, родная земля. Церковь, где сегодня прошла церемония, также сильно пострадала в результате ракетных обстрелов Гянджи со стороны армян. Так быть не должно. Как толерантная страна, Азербайджан 30 лет терпеливо ждал мирного освобождения наших земель. Мы молимся за мир в нашей стране, на наших землях. Я призываю весь мир не препятствовать нашему справедливому делу. Оккупации должен быть положен конец", - сказал настоятель церкви.

Напомним, что сегодня в Русской православной церкви Александра Невского в Гяндже прошла поминальная служба по мирным жителям, которые были убиты ночью 11 октября в результате совершенного ВС Армении теракта.

(Текст: Турал Гараджаев)