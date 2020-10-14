Президент Ильхам Алиев: Вероломное нападение на город Гянджа – очередной террористический акт Армении

БАКУ/Trend/ - Эта грязная политика Армении понятна, потому что они прибегают к таким гнусным действиям всякий раз, когда терпят поражение на поле боя. Проявление жестокости к гражданским лицам, безоружному населению – обычное дело для них. Азербайджанский народ увидел это на примере Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью турецкому телеканалу «Haber Türk», отвечая на вопрос в связи с жестоким обстрелом Армении Гянджи.

Глава государства, заявляя о цели этого вероломного нападения, сказал: «Они пытаются расширить географию этого конфликта, вовлечь в него Организацию Договора о коллективной безопасности, членами которой являются. Именно поэтому они подвергают обстрелу азербайджанские земли, гражданских лиц и подстрекают нас к ответному огню. Но я сказал, что наша месть будет на поле боя. Мы никогда не предпринимаем никаких действий против гражданских лиц, все наши цели – военные. С первых дней операции еще раз были рассмотрены военные цели, которые мы ликвидировали точным, прицельным огнем. Армянской армии был нанесен большой ущерб, уничтожены более 200 танков, 2 противовоздушные установки «С-300», другая многочисленная техника, в качестве трофея взяты 33 танка и другая техника».

Президент Азербайджана отметил, что это – очередной террористический акт Армении. «Но этот терроритический акт не сможет сломить волю азербайджанского народа. Мы будем сражаться с врагом с еще большей решимостью, волей, будем освобождать наши земли с еще большим рвением, волей и поднимем флаг Азербайджана на всех оккупированных землях», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.