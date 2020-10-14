Ключи от Карабаха уже в руках азербайджанской армии - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия выбрала очень правильную тактику, и в ближайшие дни положение армянской армии станет критическим.

Об этом в среду сказал Trend военный эксперт Узеир Джафаров.

Он сообщил, что Армения не в силах снабжать своих солдат и офицеров продовольствием и боеприпасами.

"В течение недели - 10 дней армяне окончательно рухнут. Поэтому их обстрелы по гражданским объектам Азербайджана вызваны отчаянием. Армянская сторона устала как морально, так и физически. Армения находится в безвыходном положении.

У нее уже нет былых возможностей. ВС Армении понесли большие потери, как в живой силе, так и в военной технике, 80 процентов средств ПВО уничтожено. В ближайшие дни армянская сторона столкнется с колоссальными трудностями.

Есть такие факторы, как деморализованная армия, большое количество потерь, а также невозможность восполнения утраченной силы. За все это нужно будет ответить перед внутренней аудиторией Армении. Поэтому в ближайшие дни в этой стране начнутся тяжелые дни", - подчеркнул Джафаров.

Он добавил, что ключи от Карабаха уже в руках азербайджанской армии.

"Однозначно, Азербайджан обладает абсолютным преимуществом на всей протяженности линии фронта. Ключи от "врат" Карабаха уже в руках азербайджанской армии. Освобождение Гадрута от оккупации дает нашей армии большое преимущество", - подытожил Узеир Джафаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)