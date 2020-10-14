К сожалению, международное давление на Армению в связи с ее военными преступлениями недостаточное - помощник Первого вице-президента

БАКУ /Trend/ - К сожалению, международное давление на Армению в связи с ее военными преступлениями недостаточное. Вы воочию стали очевидцами международных военных преступлений Армении в Гяндже.

Об этом на брифинге для представителей аккредитованных в Азербайджане зарубежных военных атташе и международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что Азербайджан готов предпринять все превентивные шаги для обеспечения безопасности своего населения.

"Армения должна соблюдать режим прекращения огня, вывести свои войска из оккупированных территорий. Только в этом случае конфликт будет урегулирован мирным путем. В противном случае, Азербайджан военным путем освободит от оккупации свою территорию", - добавил Эльчин Амирбеков.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)