Хикмет Гаджиев: После освобождения Карабаха армянская община будет жить в Азербайджане в условиях мира и процветания (ВИДЕО)

БАКУ / Trend / - После освобождения Карабаха армянская община будет жить в Азербайджане в условиях мира и процветания.

Как сообщает Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

«79-летняя гражданка Азербайджана армянского происхождения - госпожа Маргосян Аливина Саркисовна. Очередное проявление мирного сосуществования армян в Азербайджане. После освобождения Карабаха армянская община будет жить в Азербайджане в условиях достоинства, мира и процветания», - написал Гаджиев.