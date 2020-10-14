Хикмет Гаджиев: После освобождения Карабаха армянская община будет жить в Азербайджане в условиях мира и процветания (ВИДЕО)
БАКУ / Trend / - После освобождения Карабаха армянская община будет жить в Азербайджане в условиях мира и процветания.
Как сообщает Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.
«79-летняя гражданка Азербайджана армянского происхождения - госпожа Маргосян Аливина Саркисовна. Очередное проявление мирного сосуществования армян в Азербайджане. После освобождения Карабаха армянская община будет жить в Азербайджане в условиях достоинства, мира и процветания», - написал Гаджиев.
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