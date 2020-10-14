В Азербайджане запретили въезд в Губу и ряд районов
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение о закрытии въезда-выезда в ряд сел Лянкяранского и Губинского районов, а также в город Губа.
Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, согласно решению, за исключением оперативных транспортных средств и транспортных средств специального назначения, а также автомобилей, перевозящих грузы, закрыт въезд-выезд в села Шаглакюча и Шихакаран Лянкяранского района, в город Губа, села Рустов и Зардаби Губинского района.
Данное решение вступает в силу с 00:00 15 октября 2020 года.
Пожертвование в Фонд помощи Вооруженным силам можно сделать с помощью мобильного приложения «Kabinetim» от Azercell
Лента новостей
Сахиба Гафарова: Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева пишется новая славная история нашего народа и государства
Азербайджанские и российские эксперты обсудили обстрел азербайджанских городов и гражданских объектов ВС Армении на площадке «Война и мир» (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: В Минской группе есть страны, которые вообще не интересуются данным регионом
Президент Ильхам Алиев: Мы могли бы и не согласиться на режим прекращения огня. Мы пошли на это, чтобы и с этой, и с другой стороны не погибали люди
Президент Ильхам Алиев: Пусть нас никто не обвиняет, иначе нам придется раскрыть все нелицеприятные моменты
Президент Ильхам Алиев: Без нашего разрешения ни одна страна не сможет отправить своих миротворцев на нашу землю
Хикмет Гаджиев: После освобождения Карабаха армянская община будет жить в Азербайджане в условиях мира и процветания (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Страны Европы, которые в будущем году получат газ по TANAP, также должны предупредить Армению
Президент Ильхам Алиев: Нас никто не сможет остановить, потому что наше дело – правое, мы идем и успешно идем по этому пути
Президент Ильхам Алиев: Пусть армяне, проживающие сегодня в Нагорном Карабахе знают, что азербайджанский народ – не враг им
Президент Ильхам Алиев о новых достижения Армии Азербайджана: В нужное время мы проинформируем об этом
Виталий Ковалев: Почему в России забыли, как в Армении жгли российские флаги, объявляли русских оккупантами, о теракте в Москве?
Взятие под прицел мирного населения в теракте в Гяндже и Мингячевире выявило истинную суть политики Армении - Бахар Мурадова
Президент Ильхам Алиев: Попытки, предпринимаемые Арменией в связи с Нагорным Карабахом, очень вредны для них самих
Президент Ильхам Алиев: Вероломное нападение на город Гянджа – очередной террористический акт Армении
К сожалению, международное давление на Армению в связи с ее военными преступлениями недостаточное - помощник Первого вице-президента
Процесс решения конфликта может начаться с момента, когда армянские войска начнут покидать оккупированные территории - Хикмет Гаджиев
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана объявило тендер на подготовку проектно-сметной документации
Президенту пишут: Мы поддерживаем Ваши решительные и мудрые шаги по восстановлению территориальной целостности страны
Развитие хорошо функционирующего газового хаба диверсифицирует газовый рынок Грузии - Energy Community
Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана объявляет тендер на строительство
В прифронтовых районах Азербайджана свыше 270 трансформаторов и до 1200 опор пришли в негодность (ФОТО)
Если бы ракетные комплексы Армении не были уничтожены, ракеты могли бы достичь Баку - Минобороны Азербайджана
Обстрел Гянджи со стороны ВС Армении - грубое нарушение международного права - Александр Шапиро-Сулиман на площадке Baku Network (ВИДЕО)
Привлечение армянскими властями детей к участию в военных действиях – преступление против своего народа
Возбуждено уголовное дело в отношении 15 членов "ASALA", совершивших террор на территории Азербайджана
Армения и в настоящее время, нарушая режим прекращения огня, продолжает обострять ситуацию - помощник Президента (ФОТО)
Европа должна делать выбор между Арменией и своей энергетической безопасностью - правительство Турции
Нападение Армении на Гянджу разбивает надежды на урегулирование карабахского конфликта мирным путем - турецкий эксперт
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 3 села Физулинского района, 5 сел Ходжавендского района
Необходимо усилить внимание к соблюдению правил карантина и санитарно-гигиеническим требований - TƏBİB
Информационная война, которую пытается вести Армения против Азербайджана, не выдерживает никакой критики - украинский военный обозреватель (ВИДЕО)
Пашинян признает отступления ВС Армении на северном и южном направлениях в зоне нагорно-карабахского конфликта