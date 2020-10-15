Размещение боевиков ASALA в Нагорном Карабахе представляет угрозу для стран в регионе - эксперт

БАКУ /Trend/ - Размещение руководством Армении боевиков международной террористической организации ASALA в Нагорном Карабахе представляет собой большую угрозу для всего региона.

Об этом сказал Trend председатель Общественного объединения военнослужащих запаса «Просвещение молодежи», военный эксперт Эмин Гасанли.

Он отметил, что армяне по-прежнему доставляют террористов из Ливана и других стран в Нагорный Карабах и привлекают их к боям против Азербайджана. "Это не новость. Руководство Армении, будучи в панике, привлекает террористов для войны в Нагорном Карабахе. Таким образом, Армения совершает военные преступления. С одной стороны, хорошо, что азербайджанский солдат уничтожает террористов. Но при этом, все заинтересованные в регионе международные организации и государства должны принять срочные меры для предотвращения этого.

Это может создать в будущем угрозу для государств, заинтересованных в регионе. Если этого не будет совершено, азербайджанская армия их уничтожит. Для нас не имеет значения, будь то "армия нкр", армянская армия или какая-то террористическая организация из-за рубежа. Это все террористы для Азербайджана. Азербайджанская армия уничтожит эти группировки. А те, кто не будет уничтожен, будут отвечать перед судом в будущем", - сказал он.

(Автор: Самир Али)