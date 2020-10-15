Члены Международного центра Низами Гянджеви направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Члены Международного центра Низами Гянджеви - Президент Украины в 2005-2010 годах Виктор Ющенко и первая леди Украины в 2005-2010 годах, член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Катерина Ющенко направили письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент,

В настоящее время мы с большой обеспокоенностью следим за ситуацией в Азербайджане. Известие о гибели гражданских лиц в историческом городе Гянджа, имеющем важное значение, вызывает серьезную озабоченность.

Мы в Украине хорошо понимаем, что такое оккупация территории Вашей страны внешней силой, грубо нарушившей международное право, и разочарование в связи с отсутствием необходимой реакции на это со стороны международных организаций.

Господин Президент, мы, члены Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви, рядом с Вами. Мы тесно сотрудничаем с нашими сопредседателями и генеральным секретарем для координации необходимых мер с целью проведения пропагандистской работы в связи с этой проблемой.

Мы молимся за Вас и Ваш народ", - говорится в письме.