Пашинян не может управлять не только своей страной, но и самим собой - депутат

БАКУ /Trend/ - Еще до начала боев, которые начались после армянских провокаций 27 сентября, внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Армении была кризисной, а настроения в обществе весьма упадническими.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Кямран Байрамов.

Депутат отметил, что в целом за время президентства Пашиняна в Армении экономика этой страны начала рушиться, дух в обществе упал еще большое.

"После начала боевых действий 27 сентября, был нанесен серьезный удар и без того слабому бюджету Армении. Пашинян запомнится в истории Армении только своими популистскими, провокационными выступлениями, бездарное правление Пашиняна привело к росту напряженности в армянском обществе.

На самом деле, основная цель этих популистских выступлений и заявлений Пашиняна заключалось в том, чтобы отвлечь внимание населения от существующих в стране проблем, скрыть своей некомпетентность. Последние боевые действия показали, что Пашинян не может управлять не только своей страной, но и самим собой. Его последнее обращение к своему народу было переполнено ложью. Однако он признал, что ситуация на фронте крайне тяжелая, армия понесла колоссальные потери и Армении нанесен серьезный удар", - подчеркнул Байрамов.

Депутат сказал, что виновником этих потерь является сам Пашинян и его некомпетентная политика. Очевидно, что Армения переживает серьезный политический кризис, который в дальнейшем будет только углубляться.

"Армения проиграла и она не может привести какие-либо оправдания, обосновать свое поражение, вместо этого армянская сторона делает ложные заявления, якобы, отступление ВС Армении носит тактический характер. Они просто боятся сказать правду армянскому обществу. Думаю, что все эти события неизбежно ведут к ухудшению ситуации в Армении.

Азербайджан борется за справедливость и освобождает свои территории от оккупации", - добавил Кямран Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)