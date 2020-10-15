Обстрел Арменией участников похоронной процессии в Тертере - очередное военное преступление - политолог

Политика 15 октября 2020 14:49 (UTC+04:00)
Обстрел Арменией участников похоронной процессии в Тертере - очередное военное преступление - политолог

БАКУ /Trend/ - Обстрел армянскими воинскими частями мирных жителей, принимавших участие на похоронах в Тертере, еще раз свидетельствует о террористической и криминальной сущности этой страны.

Об этом в четверг сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

Она подчеркнула, что несмотря на совместное заявление министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении по итогам встречи, проведенной 9-10 октября в Москве по инициативе российской стороны, а также вопреки соглашению о гуманитарном режиме прекращения огня, вооруженные силы Армении грубо нарушают нормы и принципы международного права, в том числе Женевские конвенции от 1949 года и дополнительные протоколы к ним, решения и резолюции Совбеза ООН.

"Это вновь показывает, что криминальное руководство Армении не желает мира, их главная цель - оккупация, продолжение политики геноцида против народа Азербайджана", - сказала Шабнам Гасанова.

Отметим, что вооруженные силы Армении умышленно подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии похоронную процессию в Тертерском районе. В результате три человека скончались на месте, а еще трое с ранениями различной степени тяжести помещены в больницу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Обстрел Арменией участников похоронной процессии в Тертере - очередное военное преступление - политолог - Gallery Image
Обстрел Арменией участников похоронной процессии в Тертере - очередное военное преступление - политолог - Gallery Thumbnail
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