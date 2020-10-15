Армяне распространяют в соцсетях фейковые видео, не имеющие отношения к азербайджанским военнослужащим - Минобороны

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях были распространены видеокадры о якобы жестоком обращении военнослужащих азербайджанской армии с армянскими военнопленными, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Минобороны Азербайджана заявляет, что эти видеокадры, носящие провокационный характер, инсценированы самими же армянами для привлечения внимания международного сообщества. Эти видео не имеют ничего общего с боевыми действиями азербайджанских военнослужащих. Ещё раз напоминаем, что азербайджанская армия действует согласно военному законодательству с соблюдением требований Женевской конвенции", - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана. (Текст: Кямаля Сеидова.)