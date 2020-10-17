Президент Ильхам Алиев: Армения хочет превратить Тертер в Сталинград, во второй Агдам, Физули

БАКУ/Trend/ - Армения хочет превратить Тертер в Сталинград, во второй Агдам, Физули.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber».

«Меня больше всего радует воля азербайджанского народа, ведь люди, живущие под обстрелом, не трогаются с места. Армения хочет превратить Тертер в Сталинград, во второй Агдам, Физули. Почему ты обстреливаешь этот гражданский город? Возьмем хотя бы ту самую церемонию похорон. Сегодня утром в течение двух часов было сброшено более 200 снарядов. Почему? Что там есть, в Тертере? Там живут люди. То есть, это – армянский фашизм. А еще хотят устрашить. Кроме того, думают, что это 1990-е годы, когда они нападали на нас, наша армия не могла устоять перед ними, и наши граждане покидали те регионы, становились беженцами и вынужденными переселенцами. Они живут этими мыслями. Но им следует знать, что сегодняшний Азербайджан – это не тот Азербайджан. Сегодняшний Азербайджан является сильным государством, способным защитить себя. Наши граждане живут под снарядами, но не покидают эти места, их дома горят, все имущество пропадает, но они говорят “Да здравствует Родина!”. Это и радует меня больше всего. А еще видеть наш флаг на освобожденных от оккупации землях. Вот что меня больше всего радует»,- отметил Президент Ильхам Алиев.