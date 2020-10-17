Гянджу атаковали ракетами SCUD (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Атака армянских ВС на Гянджу была совершена с помощью ракет SCUD и ОТРК "Эльбрус".

Об этом написал в Twitter помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

Он также представил снимки найденных на месте событий остатков ракеты.

"Запуск таких ракет на густонаселенные жилые районы показывает полную аморальность и шизофреническое мышление военного и политического руководства Армении", - заявил Гаджиев.