МЧС: В Гяндже продолжается поисково-спасательная операция

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, продолжающие грубо нарушать режим гуманитарного прекращения огня, вновь подвергли ракетному обстрелу Гянджу. Так, 17 октября около 01:00 ночи агрессор обстрелял ракетами Гянджу, второй по величине город Азербайджана, находящийся вне зоны боевых действий.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, ракеты, попавшие в дома, полностью их разрушили, а жители остались под развалинами.

"В этот район были немедленно вызваны соответствующие силы МЧС. На сегодняшний день из-под завалов извлечено более 40 раненых и тела 12 погибших.

Операция продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена позже", - сообщили в МЧС.

Отметим, что в настоящее время МЧС работает в усиленном режиме. В сообщении отмечается, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно сообщить об этом на горячую линию министерства "112".