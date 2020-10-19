Фашистский режим Армении должен ответить перед международным трибуналом за убийство мирного населения - депутат

БАКУ /Trend/ - Фашистский режим Армении, пренебрегая всеми нормами международного права, в очередной раз совершил военное преступление, под покровом ночи подвергнув ракетному обстрелу мирное население Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

Он сообщил, что ночной обстрел армянской стороной гражданского населения в Гяндже является ни чем иным, как террором.

"Подвергнув Гянджу ракетному обстрелу с применением ОТРК "Эльбрус" Армения была нацелена на массовое уничтожение мирных жителей.

Это очередной акт геноцида азербайджанского народа. Оставаясь верной своей гнусной, коварной политике, Армения напала на мирных жителей среди ночи. Данная тактика была применена и во время Ходжалинского геноцида - нападение среди ночи. Армянская сторона действовала по тому же сценарию.

Международному сообществу следует положить конец этому, предотвратить армянский террор, а фашистский режим Армении должен ответить перед международным трибуналом за убийство мирного населения. Армянская сторона не оценивает по достоинству последний шанс, данный Азербайджаном, а скрываясь за гуманитарным режимом прекращения огня, вновь прибегает к своим злодеяниям. Если Армения будет продолжать эти провокации, армия Азербайджана даст ей адекватный ответ", - подчеркнул Джавид Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)