Атака на Гянджу - признак беспомощности Армении - иранский эксперт

Политика 17 октября 2020 20:37 (UTC+04:00)
Атака на Гянджу - признак беспомощности Армении - иранский эксперт

БАКУ /Trend/ - Обстрел азербайджанских городов, в частности жилых районов Гянджи, и гражданского населения - признак беспомощности Армении.

Об этом сказал Trend иранский политический эксперт Ильяс Вахеди.

По его словам, этими действиями Армения пытается спровоцировать Азербайджан и удержать оккупированные территории.

Однако главная цель Азербайджана - положить конец армянской оккупации, и страна предпринимает продуманные и логичные шаги по освобождению своих территорий, сказал эксперт.

"Если война продолжится, Армения столкнется с еще большим ущербом, так как она намного слабее Азербайджана с военной и экономической точки зрения", - сказал Вахеди.

Эксперт добавил, что согласно Женевским конвенциям и дополнительным протоколам к ним, нападения на гражданских лиц, города и территории за пределами зоны военных действий считаются военными преступлениями.

Он также отметил, что город Гянджа является одним из важных культурных центров и частью наследия мировой цивилизации, информация о нападении на город должна быть доведена до ЮНЕСКО, и эта организация должна сделать заявление по поводу совершенного Арменией преступления.

(Автор: Эльнур Багишев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ТОО &quot;CASPI BITUM&quot; объявляет тендер на поставку оборудования КИП
ТОО "CASPI BITUM" объявляет тендер на поставку оборудования КИП
ТОО &quot;Мангистауэнергомунай&quot; объявило тендер на закупку ИБП
ТОО "Мангистауэнергомунай" объявило тендер на закупку ИБП
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования
Loading Bars
Лента новостей
Это звериная жестокость – народный артист Рамиз Гулиев о ракетном обстреле Гянджи Социум 20:50
Конституционный суд Азербайджана направил обращение в органы конституционного правосудия всех стран Политика 20:43
Еврейские парни в окопах за Азербайджан (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 20:43
Атака на Гянджу - признак беспомощности Армении - иранский эксперт Политика 20:37
Отсутствие давления на Армению побуждает ее совершать новые преступления - помощник Президента Азербайджана Политика 20:33
Армения должна прекратить свои настойчивые атаки и вывести оккупационные силы с территории Азербайджана - Тюркский совет (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 20:26
Посольство Украины в Азербайджане резко осудило очередной обстрел Гянджи Политика 20:19
Руководитель социальной сети «Друзья Азербайджана» направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 20:11
Бывший премьер-министр Молдовы направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 20:08
В связи с провокациями Армении возбуждено более 20 уголовных дел - генпрокурор Азербайджана Политика 20:01
Выведен из строя ЗРК С-125 армянских ВС - минобороны Азербайджана Политика 19:48
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 17.10.2020 Политика 19:40
Уничтожена реактивная система залпового огня БМ-21«Град» армянских ВС - минобороны Азербайджана Политика 19:33
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гянджа – это сердце Азербайджана. И никто никогда не сможет сломить гордый дух ее жителей! (ФОТО) Политика 19:31
Кому нужны эти слепые, глухие и немые международные структуры, фактически потворствующие фашистской Армении? – народный артист Агаверди Пашаев Социум 19:15
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с очередным ракетным обстрелом Гянджи армянскими ВС Политика 18:49
ЕС выразил сожаление в связи с ракетными ударами по азербайджанскому городу Гянджа Политика 18:23
Уничтожены ЗРК «Тор-М2КМ» армянских ВС - минобороны Азербайджана Политика 18:23
Азербайджан решительно настроен освободить от оккупации свои земли - помощник Президента Политика 18:15
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили координацию в рамках ОПЕК+ Россия 18:12
Обнародован объем добычи нефти с месторождений АЧГ И «Шах-Дениз» Энергетика 17:55
ТОО "CASPI BITUM" объявляет тендер на поставку оборудования КИП Тендеры 17:52
В Азербайджане увеличилась добыча газа Энергетика 17:52
ТОО "Мангистауэнергомунай" объявило тендер на закупку ИБП Тендеры 17:47
Коварная Армения вероломно мстит через убийство мирных жителей - помощник Президента Азербайджана Политика 17:42
Армения, будучи беспомощной на поле битвы, идет на ужасные действия, демонстрирующие ее античеловеческую сущность – народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде Социум 17:38
Число скончавшихся в результате армянского террора в Гяндже достигло 14 человек Политика 17:32
ВС Армении подвергли артобстрелу дом в Агджабединском районе, есть раненый Происшествия 17:22
С начала года Азербайджан экспортировал более 20 миллионов тонн нефти Энергетика 17:08
Уничтожена очередная бронетехника ВС Армении - ответ на теракт в Гяндже (ВИДЕО) Политика 17:08
Помощник Президента Азербайджана и представители дипкорпусов прибыли в Гянджу на место происшествия (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:02
Президенту пишут: Ваши обращения к народу и объявление Вами населенных пунктов, освобожденных от оккупации, становятся для нас самыми счастливыми минутами Политика 16:41
В результате ракетного удара по Гяндже повреждена линия электропередач Азербайджан-Грузия Экономика 16:41
Наибольший объем добычи нефти в Азербайджане пришелся на долю АЧГ Энергетика 16:30
Французский депутат осудил террор фашистской Армении в Гяндже Политика 16:20
Разгромлены склады ГСМ и боеприпасов ВС Армении (ВИДЕО) Политика 16:18
В Чикаго прошла акция под лозунгом: «Конец армянскому террору!» (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 16:16
Пашинян и его свора убийц детей и мирных жителей – паршивые шакалы! – золотой голос Израиля Хава Долев Социум 16:15
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что армянский народ привлечет к ответственности главарей своего преступного режима хунты Политика 16:13
В UNEC продолжается акция в поддержку Фонда помощи Вооруженным силам Общество 16:11
Поддержка Азербайджану от сына посла Кувейта (ФОТО) Общество 16:09
Президент Ильхам Алиев: Откуда в бедной, нищей Армении столько оружия и техники? Политика 16:08
ВС Азербайджана оставляют за собой право принимать адекватные меры против легитимных военных целей - Помощник Президента Политика 16:07
В Азербайджане было выявлено 528 новых случаев инфицирования коронавирусом Общество 15:52
Глава МИД Азербайджана проинформировал руководителей международных организаций о терроре в Гяндже Политика 15:48
Хикмету Мирзоеву присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенант - Распоряжение Политика 15:43
Мехрибан Алиева: Каким надо быть бесчеловечным чудовищем, чтобы в очередной раз отдать приказ о ракетном ударе по жилым кварталам спящего города? (ФОТО) Политика 15:37
Приказавшие ударить баллистическими ракетами по гражданским лицам ответят за это - минобороны Турции Политика 15:17
"Диванные войска" Армении перешли в наступление - в соцсетях звучат угрозы удара по Баку из "Искандеров" (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 15:14
Петиция! Требуем исключить фашистскую Армению из ОДКБ! Иначе это расценивается как поддержка терроризма! (ФОТО) Социум 15:09
Президент Ильхам Алиев: Военно-политическое руководство Армении- преступники, и мы накажем этих преступников Политика 15:07
Фотографии с места происшествия против безмолвия международного сообщества - последствия армянского теракта в Гяндже (ФОТО) Политика 15:07
В МИД России направлена нота протеста в связи с незаконным визитом депутата Госдумы на оккупированные азербайджанские территории Нагорно-карабахский конфликт 15:04
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 14:51
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» объявило тендер Тендеры 14:48
Нанесены ракетно-артиллерийские удары по позициям ВС Армении (ВИДЕО) Политика 14:47
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) Политика 14:46
Уничтожен очередной тактический БПЛА ВС Армении Политика 14:32
Вся ответственность за обстрелы Гянджи ложится на военно-политическое руководство Армении - вице-премьер Политика 14:23
Недельный обзор событий финансового рынка Азербайджана Финансы 14:13
В Туркменистане ведется работа по повышению финансовых возможностей граждан Финансы 14:09
АО «Трансмашхолдинг» России поставит в Туркменистан тепловозы Транспорт 13:58
Казахстанская компания по управлению электросетями объявляет тендер Тендеры 13:53
В результате очередного армянского террора в Гяндже скончались 13 человек, ранены 5 детей - генпрокуратура Политика 13:45
Помощник президента Азербайджана прибудет в Гянджу совместно с дипломатическим корпусом и военными атташе Политика 13:35
«Туркменхимия» объявляет тендер на проектирование и строительство установки по производству метанола Тендеры 13:33
Статья о ракетном ударе Армении по городу Гянджа опубликована The Guardian Нагорно-карабахский конфликт 13:30
Армия Азербайджана мстит за Гянджу (ВИДЕО) Политика 13:19
Я все еще храню ключи от дома, разрушенного армянами - житель Физули Общество 13:18
Посольство Ирана в Азербайджане жестко осудило ракетные удары по Гяндже Политика 13:04
Не далек тот день, когда азербайджанский флаг будет водружен в Шуше и Ханкенди - помощник Первого вице-президента Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 13:00
Президент Ильхам Алиев: Физулинская и другие операции будут включены в военные книги Политика 13:00
Николай Пяткин: Обстрел мирных жителей Гянджи - варварский политический ход армянского государства Социум 12:58
Президент Ильхам Алиев: Мы вернемся в Физули, заново отстроим, благоустроим все села Политика 12:53
Президент Ильхам Алиев: Доблестная Азербайджанская армия успешно продолжает спасительную миссию Политика 12:52
Президент Азербайджана обнародовал данные об уничтоженной и взятой в последние дни в качестве трофея вражеской технике Политика 12:51
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа объявляет тендер Тендеры 12:50
АО «Вагонсервис» Казахстана объявило тендер Тендеры 12:46
Туркменистан увеличивает экспорт карбамида Энергетика 12:43
В рядах ВС Армении раскол - добровольцы самовольно покидают позиции (ВИДЕО) Политика 12:41
Число скончавшихся в результате армянских провокаций достигло 60 человек - Генпрокуратура Азербайджана Политика 12:38
Государственный терроризм Армении и тотальная война против мирного населения Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:29
Уничтожен штурмовик Су-25 ВВС Армении Политика 12:22
В результате ракетного обстрела Гянджи со стороны ВС Армении полностью разрушено 20 домов (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:55
Уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 ВС Армении (ВИДЕО) Политика 11:52
На минувшей неделе золото и серебро в Азербайджане подешевели (ОБЗОР) Финансы 11:51
В Гяндже создан временный оперативный штаб Политика 11:46
В Азербайджане увеличилось производство в сфере металлургической промышленности Бизнес 11:44
МИД Азербайджана осудило визит депутата Госдумы РФ в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана Политика 11:42
Президент Ильхам Алиев: Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя Политика 11:42
Братский Азербайджан отвечает на эту подлость на фронте - минобороны Турции Политика 11:28
В результате ракетного удара по Гяндже разрушена еще одна школа (ФОТО) Происшествия 11:25
Возбуждено уголовное дело по факту очередного террора Армении в Гяндже - Генпрокуратура Политика 11:23
Туркменистан: Подготовлен План Совместных действий с ЮНЕСКО Бизнес 11:17
Хикмет Гаджиев: В Гяндже среди развалин обнаружено удостоверение личности подростка (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:11
Азербайджанские НПО обратились к Совбезу и генсеку ООН Политика 11:04
Азербайджан отомстил за Гянджу: Уничтожено большое количество живой силы и военной техники ВС Армении (ВИДЕО) Политика 11:02
Уничтожен полковник ВС Армении, начальник инженерно-саперной службы Политика 11:00
Общая прибыль держателей облигаций SOCAR выросла до $20 млн. Энергетика 10:59
Мевлют Чавушоглу: Молчать на действия Армении, значит быть соучастником этих преступлений Политика 10:56
Все новости