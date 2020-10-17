Атака на Гянджу - признак беспомощности Армении - иранский эксперт

БАКУ /Trend/ - Обстрел азербайджанских городов, в частности жилых районов Гянджи, и гражданского населения - признак беспомощности Армении.

Об этом сказал Trend иранский политический эксперт Ильяс Вахеди.

По его словам, этими действиями Армения пытается спровоцировать Азербайджан и удержать оккупированные территории.

Однако главная цель Азербайджана - положить конец армянской оккупации, и страна предпринимает продуманные и логичные шаги по освобождению своих территорий, сказал эксперт.

"Если война продолжится, Армения столкнется с еще большим ущербом, так как она намного слабее Азербайджана с военной и экономической точки зрения", - сказал Вахеди.

Эксперт добавил, что согласно Женевским конвенциям и дополнительным протоколам к ним, нападения на гражданских лиц, города и территории за пределами зоны военных действий считаются военными преступлениями.

Он также отметил, что город Гянджа является одним из важных культурных центров и частью наследия мировой цивилизации, информация о нападении на город должна быть доведена до ЮНЕСКО, и эта организация должна сделать заявление по поводу совершенного Арменией преступления.

(Автор: Эльнур Багишев)