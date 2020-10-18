Азербайджан привержен режиму гуманитарного прекращения огня, но оставляет за собой право принять ответные меры - МИД
БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен режиму гуманитарного прекращения огня, но оставляет за собой право принять ответные меры.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
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Азербайджан привержен режиму гуманитарного прекращения огня, но оставляет за собой право принять ответные меры - МИД
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