ВС Армении обстреливают азербайджанские позиции на государственной границе

БАКУ / Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении вновь попытались обострить ситуацию на государственной границе с Азербайджаном, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Сегодня, начиная с 11:10 часов, подразделения ВС Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия с территории Бердского района Армении боевые позиции азербайджанской армии на территории Товузского района и с территории Варденисского района Армении - находящиеся на территории Дашкесанского района .

(Текст: Кямаля Сеидова.)