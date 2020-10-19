Это - справедливая борьба Азербайджана - Мустафа Шентоп

БАКУ/Trend/ - Наша поддержка Азербайджана связана не только с дружбой, это - справедливая борьба Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В Турции мы всегда говорим об этом, во время товузских атак четыре партии нашего Меджлиса распространили совместное заявление, после 27 сентября еще раз выступили с заявлением. Но мы захотели повторить, сказать все это в Баку. Поддержка и молитвы нашего народа также всегда с Азербайджаном, с Вами. Мы молимся за успехи, достижения Азербайджана. Получая эти радостные вести, радуется весь наш народ. Да поможет Вам Аллах, да дарует победу.

Конечно, основой поддержки Турцией Азербайджана являются дружба и братство. Ваше превосходительство, как Вы уже сказали, в мире нет других стран, которых бы соединяли такие же дружба и братство, как Азербайджан и Турцию. Мы говорим «Одна нация, два государства». У этого лозунга есть история. Вечером мы были на Аллее шехидов, где покоятся шехиды из 34 областей Турции. Их имена написаны на надгробьях. Турция в сложные для Азербайджана дни была здесь, рядом с ним, его печаль – это наша печаль, его радость – это наша радость. Это так же и для вас. В Турции очень внимательно, с радостью следили и очень высоко оценили заявление, которое Вы сделали, принимая посла Греции.

Наша поддержка Азербайджана связана не только с дружбой, это - справедливая борьба Азербайджана. Она справедлива с исторической точки зрения, потому что Карабах на протяжении веков всегда был азербайджанской землей, частью Азербайджана - и в советские годы, и в период Царской России. В то же время Азербайджан прав и с точки зрения международного права», - сказал Шентоп.