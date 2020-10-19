В Баку прошла встреча спикеров парламентов Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова встретилась сегодня с делегацией во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как сообщает Trend, сначала прошла встреча один на один между председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Затем встреча продолжилась с участием делегаций.

(Текст: Кямаля Сеидова.)