Международное право призывает к тому, чтобы в войне не погибали мирные граждане - посол Швейцарии (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Швейцария поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

Об этом на встрече с председателем Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой сказала посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре, сообщает в понедельник Trend.

Пеневейре выразила обеспокоенность в связи с событиями, произошедшими в Гяндже.

Она отметила, что 28 сентября швейцарская сторона выразила свою позицию по конфликту, выразила беспокойство по поводу погибших мирных жителей, призвала обе стороны не применять силу и соблюдать международное право.

Посол добавила, что международное право включает в себя международное гуманитарное право , призывающее, чтобы в войне не погибали мирные граждане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)