Армения должна быть усажена за стол переговоров как страна-оккупант - Севиль Микаилова дала интервью телеканалу CNN Türk (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова дала интервью телеканалу CNN Türk в связи с провокациями Армении против Азербайджана и ситуацией после принятия Соглашения о гуманитарном прекращении огня.

Как передает в понедельник Trend, сообщив о том, что напряженность в регионе продолжается, несмотря на режим прекращения огня, Севиль Микаилова отметила, что равнодушное отношение стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ к вопросу весьма очевидно.

Депутат подчеркнула, что Армению необходимо называть оккупантом, следует усадить ее за стол переговоров как страну-оккупанта.

"Армения - это страна, которая не уважает международное право и законы", - добавила Севиль Микаилова.