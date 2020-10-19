Помощник Президента Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу Аль-Арабия рассказал о последних провокациях Армении (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Как сообщает Trend, помощник Президента в интервью рассказал о последних провокациях Армении.

Хикмет Гаджиев отметил, что вооруженными силами Армении были убиты азербайджанские гражданские лица, инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Он отметил, что Армения и сейчас, используя различные ракетные системы, наносит удары и это очень беспокоит нас. 17 октября ночью Армения обстреляла ракетами "СКАД" второй крупный город Азербайджана Гянджу. В результате этого погибли более 10 гражданских лиц. Армения – агрессорское государство, вооруженные силы этой страны убивают граждан Азербайджана. Армения осуществляет этническую чистку против Азербайджана, уничтожает наше культурное наследие. То, что Армения использует ракетные системы и обстреливает гражданское население, можно сравнить с событиями, произошедшими во время Второй мировой войны. В некоторых случаях они в течение дня осуществляют большое количество ракетных обстрелов. Так что это оружие нельзя в безответственном порядке предоставлять Армении. Она не ставит разницы между гражданскими лицами и военнослужащими, использует эти ракеты как попало, совершенно безответственно. Необходимо использовать все каналы, чтобы предотвратить обеспечение Армении этими ракетами. Армения – бедная страна. Она не способна покупать за деньги такое современное оружие. В ответ на вопрос, связанный с режимом гуманитарного прекращения огня, Хикмет Гаджиев сказал, что Армения нарушила соглашение, достигнутое в связи с этим в Москве, она подвергла обстрелу баллистическими ракетами город Гянджа, ее населенные пункты. Армения, сконцентрировав большое количество военных сил, совершила попытку вновь оккупировать наши освобожденные от оккупации села. Она использовала военные самолеты, ракеты, чтобы подвергнуть бомбардировке позиции Азербайджана. Армения не заинтересована в режиме прекращения огня. Они используют этот режим для продолжения своей политики, основанной на оккупации азербайджанских земель. В результате среди гражданского населения есть многочисленные потери. Если Армения заинтересована в режиме прекращения огня и мире, то она должна приостановить обстрел позиций Азербайджана, наших исторических мест, мечетей, религиозных памятников в Карабахе. Армения разрушает, оскверняет все наши культурные, религиозные памятники, тем самым оскорбляет весь исламский мир. Организация Исламского сотрудничества всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана, решение конфликта в рамках международного права. Такие государства, как Турция, Пакистан, Марокко, Саудовская Аравия поддерживают Азербайджан, по международному праву признают Армению, как сторону-агрессора. Если Армения заинтересована в решении этого конфликта, то почему она продолжительно обстреливает наши населенные пункты, препятствует возвращению переселенцев в свои дома? Если она заинтересована в решении конфликта мирным путем, то должна вернуться за стол переговоров. Наоборот, Армения затягивает переговорный процесс, отказывается от субстантивных переговоров. Поэтому не достигнут никакой результат. Конфликт необходимо решить полностью на основе резолюций Совета Безопасности ООН. Одним из главных требований этих резолюций является вывод вооруженных сил Армении с азербайджанских земель. Мы ожидали от сторон, призывающих к режиму прекращения огня то, что они также выступят с требованием к Армении приостановить агрессорскую политику, вывести свои вооруженные силы со всех наших оккупированных территорий. Это – главное условие для установления мира в регионе.

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