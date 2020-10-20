Международное сообщество продолжает закрывать глаза на террор в Гяндже - историк

БАКУ /Trend/ - Армянское государство, созданное в начале ХХ века как проект на исторических землях Азербайджана по воле своих покровителей и инициативе террористических организаций, по сей день демонстрирует свою террористическую сущность.

Об этом во вторник сказал Trend ведущий научный работник Института истории НАНА, доктор философии по истории, доцент Мубариз Агаларов.

По его словам, военно-политическая хунта Армении, не соблюдающая режим гуманитарного прекращения огня, в очередной раз продемонстрировала свой террористический характер, обстреляв Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана. Это зверство армян, подчеркивает Агаларов, только в одной Гяндже, привело к многочисленным жертвам и тяжелым ранениям десятков мирных жителей .

Историк добавил, что эти преступления являются очередным геноцидом, учиненным армянскими фашистами против населения Азербайджана после Ходжалинского геноцида.

"Армянское государство, потерпевшее трагическое поражение от Азербайджана на всех основных направлениях, также переживает дни тяжелого поражения в военной сфере. К сожалению, мировое сообщество и политические круги закрывают глаза на Гянджинскую трагедию. Сегодня они полностью безучастны, как и ранее оставались безучастными в связи с политикой геноцида армян против азербайджанцев", - подытожил Мубариз Агаларов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)