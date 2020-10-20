Президент Ильхам Алиев: Мне хочется, чтобы мой дорогой народ знал, что взятие каждого села, каждой высоты требует большой отваги

Политика 20 октября 2020 21:26 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мне хочется, чтобы мой дорогой народ знал, что взятие каждого села, каждой высоты требует большой отваги

БАКУ/Trend/ -Каждый раз, обращаясь к моему народу, я сообщаю приятные новости. В то же время, можно сказать, ежедневно в своем аккаунте в Twitter, посредством Twitter сообщаю об освобожденных от оккупации новых селах и городах. Я знаю, что азербайджанский народ каждый день ждет эти новости, каждый день! Каждый день, каждый час - когда будут эти новость, когда сообщат об этом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Но мне хочется, чтобы мой дорогой народ знал, что взятие каждого села, каждой высоты требует большой отваги, потому что не только сооруженные там укрепления, но и военный рельеф освобождённых земель более выгоден армянам. Сегодня мы должны сражаться не только против их укреплений, их пушек, их ракет, но и против природного рельефа, и мы пядь за пядью освобождаем наши земли от оккупантов. Это очень трудно.
Настанет день, когда будет представлена подробная информация об этом. Уверен, что азербайджанский народ хорошо понимает: сегодня мы говорим то, о чем можно говорить, потому что идут бои, и мы хотим, чтобы они как можно быстрее завершились, чтобы наша территориальная целостность была восстановлена. Поэтому считаю, что информация и объем информации, предоставляемых азербайджанской общественности, вполне достаточны»,- отметил глава государства.

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