Вчера Армения выпустила 498 снарядов по 6 азербайджанским городам - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает совершать военные преступления против мирного азербайджанского населения

Об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что 20 октября по 6 городам Азербайджана были выпущены 498 снарядов, 4 ракеты и совершены 3 дрон-атаки:

Тертер - 423 снаряда,

Агдам - 49 снарядов,

Агджабеди - 24 снаряда,

Геранбой - 2 снаряда

Нафталан/Геранбой - ракеты "СМЕРЧ".

В результате этого в Тертере погибли два мирных жителя, один - получил ранения.

(Текст: Кямаля Сеидова)