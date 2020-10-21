Вчера Армения выпустила 498 снарядов по 6 азербайджанским городам - Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Армения продолжает совершать военные преступления против мирного азербайджанского населения
Об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.
Он отметил, что 20 октября по 6 городам Азербайджана были выпущены 498 снарядов, 4 ракеты и совершены 3 дрон-атаки:
Тертер - 423 снаряда,
Агдам - 49 снарядов,
Агджабеди - 24 снаряда,
Геранбой - 2 снаряда
Нафталан/Геранбой - ракеты "СМЕРЧ".
В результате этого в Тертере погибли два мирных жителя, один - получил ранения.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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