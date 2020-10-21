Уничтожен батальон 556-го полка ВС Армении - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В результате действий, предпринятых азербайджанской армией в ходе боев на Джабраильском направлении фронта, уничтожен батальон 556-го полка вооруженных сил Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Большая часть личного состава батальона, состоящего из примерно 400 военнослужащих-контрактников, была выведена из строя. Воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования.
Стало известно, что командир полка был уволен за отказ вести оставшийся личный состав в бой. Большинство военнослужащих было привлечено к уголовной ответственности за отказ вступить в бой.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
У Азербайджана достаточно ресурсов, чтобы быстро восстановить темпы роста экономики - глава Центробанка
Экономически сильный Азербайджан и Армения, пытающаяся выстоять на пожертвования Кардашьян - Руфиз Хафизоглу в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира"(ФОТО/ВИДЕО)
Ликвидированы начальник артиллерии, командир дивизиона и командир батальона армянских ВС - минобороны Азербайджана
Профессиональный журналист, друг Азербайджана и АЗЕРТАДЖ Хи Пин назначен президентом китайского агентства Синьхуа
Научный секретарь НИИ Легочных заболеваний о причинах колебания динамики инфицирования COVID-19 в Азербайджане
Сообщение армянской стороны о военных операциях в направлении Худаферина является абсурдом - помощник Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Мне хочется, чтобы мой дорогой народ знал, что взятие каждого села, каждой высоты требует большой отваги
Президент Ильхам Алиев: Пока не поздно, Армения должна заявить о том, что покидает оккупированные земли
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит боевые операции на своей территории, признанной международным сообществом
Шах и мат! Моя семья счастлива освобождению родного Зангилана – международный гроссмейстер Зейнаб Мамедъярова
Народ вновь убедился в том, что Президент Ильхам Алиев знает что и в какой момент нужно делать - депутат
Международный центр мугама распространил заявление, в котором выразил протест против террористической политики Армении
Распространенное армянской стороной сообщение о Худаферине является дезинформацией - Минобороны Азербайджана
В Баку прошел парад на Карабахских скакунах в честь освободительной миссии армии Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)