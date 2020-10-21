Уничтожен батальон 556-го полка ВС Армении - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате действий, предпринятых азербайджанской армией в ходе боев на Джабраильском направлении фронта, уничтожен батальон 556-го полка вооруженных сил Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Большая часть личного состава батальона, состоящего из примерно 400 военнослужащих-контрактников, была выведена из строя. Воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования.

Стало известно, что командир полка был уволен за отказ вести оставшийся личный состав в бой. Большинство военнослужащих было привлечено к уголовной ответственности за отказ вступить в бой.

(Текст: Кямаля Сеидова)