Генпрокуратура Азербайджана предупредила иностранных граждан (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В ходе расследований, проведенных Генеральной прокуратурой Азербайджана, установлено, что в последние дни члены различных террористических организаций, в том числе иностранные граждане, без документов, необходимых для пересечения государственной границы, незаконно, через территорию Армении прибыли на оккупированные территории Азербайджана, создали там незаконные вооруженные формирования и используются в качестве наемников в захватнической войне, направленной на оккупацию территорий Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
В сообщении говорится, что для предотвращения подобных незаконных действий были созданы видеоролики на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках о порядке въезда на территорию Азербайджана иностранных граждан.
От иностранных граждан требуется, чтобы они не участвовали в качестве наемников в военных действиях против Азербайджана, а также в захватнической войне, направленной на оккупацию территорий Азербайджана.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)
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