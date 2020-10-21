Генпрокуратура Азербайджана предупредила иностранных граждан (ВИДЕО)

Политика 21 октября 2020 12:23 (UTC+04:00)
Генпрокуратура Азербайджана предупредила иностранных граждан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе расследований, проведенных Генеральной прокуратурой Азербайджана, установлено, что в последние дни члены различных террористических организаций, в том числе иностранные граждане, без документов, необходимых для пересечения государственной границы, незаконно, через территорию Армении прибыли на оккупированные территории Азербайджана, создали там незаконные вооруженные формирования и используются в качестве наемников в захватнической войне, направленной на оккупацию территорий Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В сообщении говорится, что для предотвращения подобных незаконных действий были созданы видеоролики на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках о порядке въезда на территорию Азербайджана иностранных граждан.

От иностранных граждан требуется, чтобы они не участвовали в качестве наемников в военных действиях против Азербайджана, а также в захватнической войне, направленной на оккупацию территорий Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)

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