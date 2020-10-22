ВС Армении ведут обстрел азербайджанских позиций в Физули

БАКУ /Trend/ - С 09:15 вооруженные силы Армении обстреливают из реактивных артиллерийских систем на оккупированных территориях позиции ВС Азербайджана в Физулинском районе.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)