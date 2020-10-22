Президент Ильхам Алиев: В большинстве освобожденных от оккупации городах, селах не осталось ни одного целого здания

БАКУ /Trend/ - В освобожденных от оккупации этих городах, селах, в большинстве из них, не осталось ни одного целого здания.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главным омбудсменом Турецкой Республики Шарафом Малкочем.

«За эти годы мы доказывали международному сообществу и, считаю, смогли доказать, что мы правы, что мы подверглись оккупации. Сегодня картина освобожденных от оккупации городов, сел показывает, с какими варварами мы столкнулись. В этих городах, селах, в большинстве из них, не осталось ни одного целого здания. Они полностью разрушили город Физули. Мы не могли найти там ни одного уцелевшего здания, чтобы водрузить флаг Азербайджана, но, наконец, и эта церемония была проведена. Здания во всех наших селах разрушены, наши мечети разрушены. Вчера весь мир увидел в интернете кадры разрушенной мечети в одном из сел Зангилана. Они содержали там свиней. Они осквернили наши мечети. Они разрушили все наши исторические памятники. От домов, можно сказать, остались только камни. Разграблены крыши, окна, предметы быта», - отметил глава государства.