Автомобили с лозунгами Karabakh is Azerbaijan у посольства Армении в Лондоне (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В столице Великобритании Лондоне продолжается социальный проект по информированию местных жителей о политике агрессии, проводимой Арменией против Азербайджана, и о том, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, в рамках акции, инициатором которой являются авторы страниц "Карабах" в Facebook и Instagram, промо-автомобили с лозунгом "Karabakh is Azerbaijan!", курсируя по центральным улицам и проспектам Лондона, информировали людей о том, что Азербайджан ведет борьбу за восстановление своей территориальной целостности. Акция вызвала большой интерес жителей Лондона, туристов, а также журналистов.

Сегодня автомобили демонстрировали эти лозунги перед посольством Армении в Лондоне.

(Текст: Турал Гараджаев)