ВС Армении интенсивно обстреливают Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Сообщения, распространяемые Арменией об обстреле азербайджанской армией населенных пунктов Агдере, Ходжавенд и Гырмызы Базар на территории Нагорного Карабаха, не соответствуют действительности, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны.

«Наоборот, в ночь на 23 октября и сегодня утром вооруженные силы Армении интенсивно обстреливали территории Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. Наши войска, соблюдающие гуманитарный режим прекращения огня, сохраняют оперативное преимущество на всем фронте», - говорится в информации.

(Текст: Кямаля Сеидова.)