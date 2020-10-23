Последнее заявление Путина по карабахскому конфликту в целом устраивает Азербайджан - вице-спикер

БАКУ /Trend/ - Последнее заявление президента России Владимира Путина по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в целом было позитивно воспринято общественностью Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал Trend первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли.

По его словам, хотя высказывания по поводу некоторых исторических моментов периода начала конфликта - в 1988 и 1992 годах не принимаются однозначно, но общий дух заявления, безусловно, демонстрирует поддержку Азербайджана.

"Во-первых, Владимир Путин озвучил эти заявления на Валдайском форуме. Известно, что некоторое время назад на форуме выступил Президент Ильхам Алиев и словами "Нагорный Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" посадил премьер-министра Армении на место. Так сложилось, что в ходе форума возникла такая возможность и глава азербайджанского государства мастерски использовал эту возможность.

Во-вторых, Путин в своем заявлении подчеркнул, что значительная часть территории Азербайджана была оккупирована. То есть был признан факт оккупации азербайджанских территорий. Это крайне важный момент, потому что ранее мы никогда не слышали на таком высоком уровне заявлений об армянской оккупации территорий Азербайджана. Поскольку, именно в целях освобождения от этой оккупации армия Азербайджана проводит контрнаступательную операцию. Также важный момент заключается в том, что Путин сообщил об одинаковых и равных отношениях с Азербайджаном и Арменией, что имеет большое значение для азербайджанской общественности, поскольку на первом этапе конфликта мы видели, что Россия поддерживала именно Армению, благодаря чему у этой страны было военное превосходство.

Мы ожидаем нейтральной позиции, чтобы никто не вмешивался в конфликт. Мы этого добились, что и озвучил Владимир Путин. В целом, если проанализировать заявление президента России исходя из этих факторов, то в целом оно устраивает Азербайджан", - отметил Али Гусейнли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)