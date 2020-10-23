Жители Ирана разделяют радость своих братьев и сестер в Азербайджане - посол Ирана

БАКУ /Trend/ - Жители Ирана разделяют радость своих братьев и сестер в Азербайджане.

Об этом в своем Твиттере написал посол Ирана в Азербайджане по случаю полного освобождения от армянской оккупации прилегающих к государственной границе между Азербайджаном и Ираном территорий.

«Общая граница Ирана и Азербайджана протяженностью 760 км навсегда останется границей дружбы, мира и безопасности для людей двух соседних стран без присутствия и вмешательства недоброжелателей. Иранцы разделяют радость своих мусульманских братьев и сестер Азербайджана», - написал он.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)