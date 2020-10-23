Председатель Ассоциации азербайджанских выпускников, получивших образование в США, направил обращение послу США в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Председатель Ассоциации азербайджанских выпускников, получивших образование в США, Наиль Ахундзаде направил обращение послу США в Азербайджане Ли Литценбергеру, передает Trend.

«Мы, азербайджанские выпускники, получившие образование в США, всегда гордились тем, что являемся послами американской культуры и ценностей в Азербайджане, и единодушно разделяем бескомпромиссную и твердую веру в то, что наш голос имеет значение как в Азербайджане, так и в США. Мы всегда получали поддержку со стороны Госдепартамента США и посольства США в Баку», - говорится в письме.

«Убедившись в этом, мы решили написать это открытое письмо непосредственно Вам. Господин посол, как вам известно, с 27 сентября 2020 года - дня, когда Республика Армения начала свою военную агрессию против Азербайджанской Республики - мы каждый день просыпаемся с тревожными и печальными новостями о ни в чем не повинных гражданских лицах, потерявших свои жизни или получивших ранения. Кроме того, несмотря на соглашение о гуманитарном прекращении огня, армянская армия продолжает обстрелы гражданских объектов в азербайджанских городах Гянджа, Тертер, Физули, Агдам и Мингячевир. В результате гибнут, получают ранения мирные жители, в том числе дети и женщины, а многие гражданские объекты разрушаются», - говорится в письме.

«К сожалению, это возмутительное противоправное поведение Армении не получает достаточного освещения в СМИ и политических кругах США. Скорее мы часто видим предвзятые заявления американских СМИ и политиков о характере нагорно-карабахского конфликта и об идентификации истинного агрессора», - говорится в обращении.

«Пользуясь возможностью, мы просим вас поддержать нас, сообщив о нашей позиции в Государственном департаменте США и Конгрессе США, как указано в прилагаемом Резюме. Мы заранее благодарим вас за ваше время и усилия и с нетерпением ждем вашего ответа. Желаем вам приятной недели, сил и вдохновения для того благородного дела, которое вы делаете в Азербайджане!», - говорится в письме.

(Текст: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)