Коллегия адвокатов Азербайджана обратилась к адвокатам мира

БАКУ /Trend/ - В ответ на провокации, совершенные 27 сентября вооруженными силами Армении против гражданского населения Азербайджана, продолжается контрнаступательная операция, проводимая азербайджанской армии. Ежедневно азербайджанский солдат освобождает наши оккупированные земли.

В этот период, в нарушение норм международного гуманитарного права вооруженными силами Армении с территории этой страны умышленно обстрелу подверглись населенные пункты, гражданские объекты и стратегически важная инфраструктура. В результате обстрелов с применением запрещенного вооружения среди мирного населения есть убитые и раненые, нанесен значительный ущерб инфраструктуре. В боевых операциях с армянской стороны принимают участие террористические группировки, наемники. Армянская сторона дважды нарушила гуманитарный режим прекращения огня.

Как сообщает в пятницу Trend в связи с этим, Коллегия адвокатов Азербайджана направила международным правозащитным организациям, коллегиям адвокатов зарубежных стран и правовым сообществам обращение, обоснованное с юридической и фактической точек зрения.

С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.