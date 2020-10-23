Мы еще раз предупреждаем руководство Армении, совершившее военные преступления - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Подобную ложь Армении разоблачают и международные журналисты, находящиеся в Ханкенди. В настоящее время со стороны представителей Армении и криминальной хунты звучат угрозы в обстрелах городов Азербайджана. Это показатель поражения и беспомощности Армении на поле боя.

Об этом, как передает Trend, заявил Хикмет Гаджиев.

По его словам, после ракетного удара по городу Гянджа вооруженные силы Армении еще не смогли прийти в себя от удара, нанесенного им на поле боя.

Как заявил Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, если они еще раз посмеют атаковать ракетами азербайджанские города, то им будет дан еще более жесткий ответ на поле боя.

В этой связи мы еще раз предупреждаем руководство Армении, совершившее военные преступления.