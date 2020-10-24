БАКУ /Trend/ - В ходе визита в Вашингтон министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов отметил, что армянская сторона дважды нарушила гуманитарное прекращение огня, целенаправленно продолжает ракетный обстрел мирного населения страны даже в городах и населенных пунктах находящихся за пределами зоны конфликта.

Министр довел до сведения сопредседателей заявление руководства Армении об отсутствии дипломатического решения конфликта.

Было подчеркнуто, что все эти шаги и заявления наглядно демонстрируют деструктивную политику армянской стороны.