Президент Ильхам Алиев: Мы полностью очистили азербайджано-иранскую границу от армянских оккупантов, в Иране наших братьев больше не будет никаких причин для беспокойства

БАКУ/Trend/ - Мы полностью очистили азербайджано-иранскую границу от армянских оккупантов, в Иране наших братьев больше не будет никаких причин для беспокойства.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете "Фигаро".

«Насколько мне известно, руководители Ирана говорили также и с армянской стороной. Потому что столкновения происходили вблизи пограничной с Ираном реки Араз и случайным образом некоторые снаряды пересекли границу. Однако сегодня мы объявили, что полностью очистили азербайджано-иранскую границу от армянских оккупантов. Поэтому там больше не происходит никаких столкновений, и у находящихся по ту сторону реки Араз – в Иране наших братьев больше не будет никаких причин для беспокойства»,- сказал глава государства.