Азербайджанский флаг будет поднят в Шуше, Агдере и других освобожденных от оккупации землях - военнослужащие (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Боевой дух и настрой азербайджанской армии на высоком уровне, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Артиллерийские подразделения, участвующие в военных операциях, с начала боев уничтожают и будут уничтожать всю технику и силы армянской армии.

Азербайджанские военнослужащие сказали, что поднимут азербайджанский флаг в Шуше, Агдере и других освобожденных от оккупации землях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)