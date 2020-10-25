Президент Ильхам Алиев направил письма главам государств и правительств, поддержавших позицию Азербайджана на обсуждениях в СБ ООН

БАКУ /Trend/ - Как известно, на обсуждениях, проведенных на днях в Совете Безопасности ООН в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, страны-члены Движения неприсоединения, а также Совета Безопасности в настоящее время,- Индонезия, Тунис, Нигер, Доминиканская Республика, Вьетнам, ЮАР, Сент-Винсент и Гренадин продемонстрировали последовательную позицию для внесения в предложенный проект документа ссылки на резолюции под номерами 822, 853, 874, 884, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году.

В результате страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности, были вынуждены отозвать подготовленный проект заявления.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письма главам государств и правительств Индонезии, Туниса, Нигера, Доминиканской Республики, Вьетнама, ЮАР, Сент-Винсента и Гренадин.

В письмах выражается признательность этим странам за проявленную принципиальную позицию на обсуждениях в Совете Безопасности ООН.

В письмах отмечается, что проявление этими странами столь категоричной позиции свидетельствует об их верности Бандунгским принципам, приверженности ценностям Движения неприсоединения, уважении к мультилатериализму и международному праву. Эта позиция признается как олицетворение исторической дружбы в наших двусторонних отношениях.

Затем в письмах подчеркивается, что устойчивая поддержка этих стран вносит вклад в урегулирование конфликта на основе международного права и известных резолюций Совета Безопасности ООН.

В заключение выражается уверенность в успешном развитии наших двусторонних отношений, а также многостороннего сотрудничества в рамках ООН и Движения неприсоединения.