Глубокий ум и убедительная речь Президента Ильхама Алиева мастер-класс для многих - депутат

БАКУ /Trend/ - В интервью американскому телеканалу “Fox News” Президент Азербайджана Ильхам Алиев прояснил многие моменты, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшан Мусаев.

Депутат отметил, что полноценными ответами на трудные, неудобные вопросы, а также прекрасной осведомленностью Президент Ильхам Алиев готов обезоружить любого журналиста: «Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана еще раз наглядно показал и доказал, что продолжает защищать интересы государства и народа и в информационном пространстве. И, наконец, профессиональный дипломатизм, глубокий ум, убедительная речь Президента Азербайджана стали для многих уроком, мастер-классом».

Депутат подчеркнул, что сегодня между азербайджанским народом и его лидером существует тесная связь и солидарность, сегодня нашу армию, наших военнослужащих на таком высоком уровне поддерживает каждый гражданин страны, что перед этим духом, этой волей не устоит никто. Люди испытывают чувство гордости за своего Президента, каждое его выступление, каждое его интервью - на вес золота. Потому, что в каждом его слове присутствуют национальные интересы, правда, наши надежды и победный дух».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)