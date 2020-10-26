Армения продолжает нарушать гуманитарный режим прекращения огня

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении продолжают нарушать новый достигнутый гуманитарный режим прекращения огня.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, с территорий Бердского и Варденисского районов Армении подвергаются обстрелу Товузский и Дашкесанский районы Азербайджана.

В то же время обстреливаются населенные пункты, а также позиции подразделений армии Азербайджана в направлении Физули и Агдама.

(Текст: Турал Гараджаев)